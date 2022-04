Barcellona, occhi su Lukaku: incontro della dirigenza blaugrana con Pastorello

Novità sul futuro dell'attaccante belga

Romelu Lukaku non sta vivendo una bella stagione al Chelsea . L'attaccante belga, dopo aver espresso i suoi malumori in passato, potrebbe lasciare i Blues nella prossima sessione di mercato. Il centravanti non ha mai precluso un suo ritorno all' Inter , ma alcune big d'Europa sarebbero interessate a Lukaku: il Barcellona è una di queste.

Come riferito da Marca, Mateu Alemany, direttore sportivo, e Jordi Curyff, consigliere del presidente Laporta, del Barcellona hanno incontrato Federico Pastorello per parlare del futuro di Romelu Lukaku, deciso a lasciare il Chelsea a fine stagione. Il Barça, comunque, monitora la situazione anche perché è in attesa dei finanziamenti per capire quanto in là potrà spingersi nella campagna acquisti estiva.