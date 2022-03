Barcellona, offerta faraonica per Haaland: c’è il nodo Raiola

Offerta monstre dei blaugrana

Una delle prossime telenovele di mercato sarà sicuramente quella di Erling Haaland . L'attaccante norvegese lascerà con ogni probabilità il Borussia Dortmund per recarsi in Spagna. Barcellona o Real Madrid le due destinazioni, con la prima più plausibile, visto il forte interesse dei blancos per Kylian Mbappé .

Come riferisce Deportes Cuatro, i blaugrana avrebbero offerto al giocatore un contratto da 190 milioni di euro in cinque anni, con importo annuale a salire. Si partirebbe da 20 milioni il primo anno, per arrivare ai 55 milioni dell’ultimo anno. Mino Raiola, l’agente del norvegese, preferirebbe firmare un triennale con opzione per altri due anni.