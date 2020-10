Barcellona, Pjanic: “Partita dura ma vittoria con la Juve meritata. Auguro ai bianconeri di vincere lo Scudetto”

Grande prestazione del centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic. Ai microfoni di ‘Mediaset’ il numero 8 della squadra catalana ha commentato la vittoria contro la Juventus.”Sono contento di essere tornato e di aver incontrato di nuovo molti amici. Questa sera è stata una partita complicata e dura ma abbiamo meritato questa vittoria contro un grande avversario. E’ una cosa buona per noi, per la fiducia, dobbiamo continuare così, Si sono sfidate due squadre forti, sicuramente oggi abbiamo meritato più di loro. Abbiamo disputato una buona partita in tutti i reparti, potevamo realizzare anche più gol ma siamo soddisfatti. Io auguro alla Juve tutto il meglio, spero possano rivincere lo Scudetto. Ci sono tanti buoni giocatori che saranno importanti per la Juventus”.