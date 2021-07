Barcellona, Pjanic punta i piedi e rifiuta la rescissione del contratto

Il Barcellona non vuole il bosniaco e l'ex Juventus rifiuta di rescindere

Il centrocampista bosniaco del Barcellona Miralem Pjanic ha rifiutato di rescindere il contratto con il club catalano, secondo Marca. Dopo una stagione assolutamente deludente, la dirigenza catalana nell'attuale finestra di mercato sta cercando di liberarsi di un certo numero di giocatori cedendoli anche in prestito. E proprio oggi il Barcellona ha già annunciato la cessione del 21enne Francisco Trincao in prestito con diritto di riscatto al Wolverhampton, acquistato dal Braga la scorsa stagione per 31 milioni. L'ex Juventus Pjanic è già fuori dal progetto tecnico del Barcellona per la prossima stagione ma si è rifiutato di rescindere il contratto con i catalani nonostante la comunicazione arrivata con una lettera al bosniaco. La Juventus di Allegri potrebbe essere una valida opzione per Pjanic.