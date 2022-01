Barcellona, salta l’arrivo di Aubameyang: l’attaccante rimarrà all’Arsenal

Svolta clamorosa nella trattativa

Nelle ultime ore era dato per fatto il trasferimento di Pierre-Emerick Aubameyang al Barcellona . L'attaccante dell' Arsenal è in rotta di collisione con i Gunners e l'addio in direzione Catalogna poteva essere una soluzione per il gabonese. Il club blaugrana è alla ricerca di un attaccante e anche l'allenatore Xavi aveva dato l'ok per il suo arrivo.

Come riferisce The Guardian, però, Aubameyang resterà all’Arsenal. La trattativa fra il Barcellona e i Gunners per il trasferimento dell’attaccante gabonese, che era già sbarcato in Catalogna nel primo pomeriggio, sarebbe infatti saltata a causa del mancato accordo sulle percentuali dell’ingaggio spettanti a ciascuno dei due club. Salvo risvolti clamorosi in serata, il giocatore non si trasferirà al Barcellona e tornerà a Londra.