Barcellona, Xavi: “Grande stima per Lewandowski, ma ora pensiamo all’Eintracht”

Le parole del tecnico blaugrana

"La semifinale significherebbe fare un passo avanti. Non era un obiettivo a inizio stagione ma siamo stati costretti dalle circostanze. La squadra è molto motivata e vuole tornare in Champions League. Abbiamo l'obbligo di vincere e divertirci. Lo dice la nostra storia, è molto complicato. L'1-0 al 90' non basta. Ci sono due spagnole in semifinale e un'altra gioca stasera. Ho visto le partite, sono un appassionato di calcio; il nostro obiettivo è competere con queste formazioni l'anno prossimo. Il Villarreal è una grande, noi li abbiamo battuti. Invidio il Real? Sono una grande rivale, hanno il DNA europeo ma il Barcellona è un'altra storia. Lewandowski? Capisco la domanda ma non è il momento di parlare di lui. È un giocatore che stimiamo e ritengo che sia un ottimo elemento ma ci concentriamo sulla sfida di domani".