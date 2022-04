Barcellona, Xavi: “Liga? Fino a quando la matematica ce lo permetterà ci crediamo”

Il mister blaugrana dopo il successo per 1-0 contro il Siviglia

Altro successo per il Barcellona di Xavi che si gode la rete da tre punti di Pedri contro il Siviglia e si prende la seconda posizione della classifica con una gara ancora da recuperare. Il trionfo dei blaugrana porta, ipoteticamente, la formazione catalana a -9 dalla vetta occupata dal Real Madrid.

Dopo il successo ottenuto, il tecnico ha parlato delle possibilità di arrivare in testa per lottare proprio con i Blancos. "Sono molto contento che il nostro lavoro porti buoni risultati. Il Siviglia è una super squadra, una delle squadre che difende meglio e che ha la migliore difesa. Siamo riusciti a segnare e a vincere. Era una partita da sei punti e siamo al secondo posto adesso. Mi piace vincere", ha detto Xavi come riportato da Marca.