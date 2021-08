Bari, De Laurentiis starebbe pensando di mollare il club

Il club pugliese potrebbe cambiare proprietà

Con l’arrivo della Salernitana in Serie A, la multiproprietà di Lotito (patron anche della Lazio) è diventata un problema tanto che si è addivenuti alla formulazione del trust. Una situazione simile potrebbe crearsi anche per la famiglia De Laurentiis, proprietaria sia del Napoli che del Bari. Mentre la squadra azzurra è nelle mani di Aurelio De Laurentiis – con il figlio Edo come vice – il club pugliese è gestito dal primogenito Luigi.

Il Bari nonostante i tanti soldi investiti dal patron Luigi De Laurentiis non è riuscito a centrare la promozione in B. La squadra pugliese ci riprova anche quest'anno e De Laurentiis ha rivoluzionato la dirigenza cambiando il ds che è oggi Ciro Polito e anche l'allenatore. Ma da Napoli è partita una voce di quelle che fanno rumore. Il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma in diretta a Radio Marte ha annunciato la probabile cessione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis. Spazionapoli.it riporta le sue parole: "Il presidente De Laurentiis sta lavorando alla cessione della proprietà del Bari, questa decisione sarebbe dovuta al problema legato alle multiproprietà dei presidenti. Il gruppo a cui sarà ceduta la società pugliese sembra essere di livello alto".

SMENTITA - Ma il presidente De Laurentiis ha smentito la notizia. Questa la nota del club: Il presidente Luigi De Laurentiis ha appreso con estremo stupore quanto dichiarato in radio dal sig. Auriemma in merito a una presunta trattativa per la cessione della SSC Bari. La notizia, destituita di qualunque fondamento, stupisce per tempistica oltre che per inconsistenza. Fake news di questo tipo non hanno altro scopo che il clamore, soprattutto in un momento in cui la nostra attenzione è totalmente rivolta alla costruzione di una squadra che possa affrontare al meglio l’imminente stagione sportiva.