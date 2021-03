Bari, Semenzato: “Puniti al primo errore ma non ci demoralizziamo. Dispiace per i tifosi”

Momento assai complicato a Bari con la squadra pugliese incappata ieri in una sconfitta pesante sul terreno del Catanzaro. Neanche il terzo posto è sicuro per i pugliesi che rischiano di essere sorpassati proprio dai calabresi. Il calciatore Daniel Semenzato è intervenuto questa mattina ai microfoni di RadioBari per condividere il proprio pensiero sul malessere che attanaglia la squadra di Carrera: “Sicuramente l’arrivo del mister ha portato freschezza ed entusiasmo, lo avevamo perso prima (con Auteri ndr.). Purtroppo ultimamente stiamo incappando in sconfitte che pesano: non dobbiamo abbatterci, e dobbiamo continuare a fare del nostro meglio. In questo momento la minima disattenzione viene punita: dobbiamo essere più attenti e cattivi sotto questo aspetto. Anche ieri abbiamo dimostrato di esserci: gli episodi non stanno girando a nostro favore. Noi cerchiamo di fare quello che chiede il mister, c’è solo da limitare gli errori e continuare a lavorare. Dobbiamo stare uniti e ricompattarci, cercando di arrivare ai play-off nella migliore posizione possibile”. Semenzato ha cercato di rasserenare i tifosi che in queste ore si sono mobilitati stanchi di questo difficile campionato: “Questo girone lo conoscevo: si sa, è un girone tosto -ammette l’ex Pordenone-. C’è aggressività. Siamo lì, l’obiettivo primario non è ancora stato raggiunto ma non dobbiamo demoralizzarci. Testa bassa e arrivare fino in fondo. Le contestazioni dei tifosi? Siamo dispiaciuti per questi risultati, possiamo solo promettere al presidente e ai tifosi che daremo tutto per onorare questo campionato”.