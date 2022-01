Bayern, Gnabry: il colore nero delle unghie per un motivo

Serge Gnabry, esterno offensivo tedesco del Bayern, si è unito ad una campagna di sensibilizzazione molto importante

Nell’ultima vittoria del Bayern Monaco contro l'Hertha Berlino, l’esterno tedesco Serge Gnabry non solo ha segnato l’ultimo gol della sua squadra ma si è fatto notare anche per il colore delle sue unghie. Come successo nella partita vinta contro lo Stoccarda, il tedesco aveva un’unghia dipinta di nero per una campagna di sensibilizzazione molto importante. Secondo quanto riportato dalla Bild, l'unghia dipinta di Gnabry sarebbe un simbolo della campagna "Polished Man" dell'organizzazione YGAP che si batte contro gli abusi sui minori. Le unghie dipinte hanno lo scopo di attirare l'attenzione su questa situazione oltre che di stimolare e motivare le persone a una donazione per prevenire e proteggere tutti i minori. Questa idea delle unghie dipinte nasce in Cambogia da Elliot Costello, l'amministratore delegato di YGAP. Il ceo dell'organizzazione, dopo aver incontrato Thea, una ragazza che da piccola era stata vittima di abusi fisici e sessuali, è rimasto colpito dalla sua storia e l’ha invitata a raccontare la sua infanzia mentre gesticolava con le unghie smaltate. La campagna è quindi un omaggio a lei, in modo simbolico. Oltre al giocatore della formazione bavarese, alla campagna partecipano anche altre celebrità mondiali come i due attori Chris Hemsworth e Tyler Blackburn.