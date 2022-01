Bayern, Hoeness: “Strappai Ribery al Real invitandolo a cena con cibo halal”

L'ex presidente del Bayern, Hoeness ha spiegato come ha convinto il francese

L’ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, in un’intervista a DPA, ha parlato di un retroscena di calciomercato su Franck Ribery quando stava per andare al Real Madrid: “La storia fra Ribéry e il Bayern stava per finire nel 2010. I suoi agenti lo avevano venduto al Real Madrid, era fatta ma io ho invitato lui e sua moglie Wahiba a mangiare a casa da noi. Mia moglie Susi ha cucinato halal, apposta per loro. Abbiamo passato una bella serata e verso mezzanotte Wahiba ci ha rivelato che restavano a Monaco". Il calciatore francese, arrivato in Germania nel 2007, rimase fedele al club bavarese fino al 2019 siglando 86 gol in 273 presenze, prima di trasferirsi poi in Italia e proseguire la sua carriera con le maglie di Fiorentina e Salernitana.