Bayern, la ‘gioia’ di Muller e Kimmich: “Finalmente Lewandowski non ha segnato”

Curioso siparietto tra i bavaresi dopo il successo contro l'Hertha Berlino

Il Bayern Monaco forza quattro contro l'Hertha Berlino e a far notizia è Robert Lewandowski. Questa volta, però, non per una giocata o una sua rete, ma per non essere nel tabellino finale dei marcatori. Ebbene sì, il centravanti polacco non ha partecipato alla festa del gol lasciando ai suoi compagni la gioia delle reti e anche tanta ironia dopo la sfida.