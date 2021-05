Bayern, Lewandowski fa gol al Friburgo ed eguaglia record di Müller

Grande impresa in Bundesliga del polacco

Penultima giornata in Germania con il Bayern Monaco che ha pareggiato 2-2 sul terreno del Friburgo. Per i bavaresi un pareggio che in classifica non cambia nulla, ma quello che conta è il record di gol di Lewandowski che eguaglia la leggenda Gerd Muller in una stagione con 40 reti realizzati. Il polacco ha festeggiato il suo gol del provvisorio 1-0 dell'undici di Flick mostrando una maglia in onore dell'ex bomber dei rot-weiss malato da tempo che aveva realizzato nella stagione 71/72 i suoi 40 gol. "4ever Gerd" (Forever Gerd) un bel messaggio per l'ex attaccante del Bayern e della Germania. Oggi la 33^ giornata ha fatto segnare alcune sorprese. Vince in casa lo Schalke ultimissimo in classifica contro l'Eintracht che cercava punti per la Champions League. Per la salvezza l'Arminia Bielefeld fermata in casa dall'Hoffenheim.