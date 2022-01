Bayern Monaco, futuro di Lewandowski in bilico: può partire in estate

Il polacco potrebbe lasciare i bavaresi già nel prossimo mercato estivo

Come riferisce la Bild, il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern. L'attaccante polacco è in scadenza di contratto nel 2023 e il club bavarese sarebbe pronto a offrire un rinnovo per un'altra stagione alle stesse condizioni economiche o un biennale in caso accettasse una decurtazione salariale. Quest'ultima proposta andrebbe in controtendenza con la filosofia societaria, che è quella di offrire solo contratti annuali agli Over 30, ma nel caso di un fuoriclasse come Lewandowski il club è disposto a fare un'eccezione. In caso il giocatore non accettasse allora scatterebbe sin da ora il casting per trovare un sostituto, con Erling Haaland, il quale dovrà sciogliere entro il weekend i dubbi sul futuro, obiettivo primario.