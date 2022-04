Bayern Monaco, Hainer: “Futuro Lewandowski? Siamo in stretto contatto con lui”

Le parole del presidente bavarese

"Cosa posso dire sul futuro di Robert Lewandowski? Innanzitutto, va notato che il suo contratto è in vigore fino al 2023. Sottolineiamo costantemente che apprezziamo molto Robert: è uno dei migliori giocatori del mondo, e averlo in rosa ci garantisce gol, tanti gol. La dirigenza del club è in costante contatto con lui. Non abbiamo bisogno di lasciarci andare alla deriva nei negoziati con Lewandowski, non abbiamo bisogno di informare costantemente i media sullo stato dei negoziati. Non appena c'è qualcosa da annunciare, lo faremo ".