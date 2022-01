Bayern Monaco, l’annuncio di Kahn: “Süle vuole lasciare il club a fine stagione”

L'annuncio del presidente del club bavarese

Niklas Süle è uno dei difensori più promettenti della Nazionale tedesca. Il giocatore del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e dopo vari tentativi, i bavaresi non sono riusciti a convincere il difensore a prolungare la sua permanenza. A riferirlo è stato il presidente del Bayern Oliver Kahn: "Le trattative con Niklas si sono trascinate per molto tempo. Gli abbiamo fatto un'offerta, l'ha rifiutata. Vuole lasciare il club a fine stagione. Abbiamo una certa responsabilità quando si tratta di offerte. Dobbiamo rispettare determinate condizioni finanziarie. È normale in questo settore quando un giocatore e un club non riescono a raggiungere un accordo".