Bayern Monaco, Nagelsmann: “Ho ricevuto minacce di morte. Lewandowski vuole restare”

Le parole del tecnico tedesco

"Posso convivere abbastanza bene con le critiche di Karl Heinz Rummenigge, ma forse non così bene con le 450 minacce di morte su Instagram. È normale quando vieni eliminato da una partita in cui sei il favorito e manchi il bersaglio. In realtà accade dopo ogni partita, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo. Minacciano anche mia madre, che non ha nulla a che fare con il calcio. È un po' folle. Le persone possono scrivere quello che vogliono. Lewandowski? Quando gli parlo sembra che voglia restare con noi e a noi piacerebbe se lui continuasse qui. Si tratta di un giocatore e un centravanti estremamente importante per il club".