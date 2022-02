Bayern Monaco, Nagelsmann: “Sule? Capisco le critiche dei tifosi, ma deve giocare”

Le parole dell'allenatore dei bavaresi

Niklas Sule ha annunciato il suo addio al Bayern Monaco. Il difensore ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto del club bavarese e a giugno si trasferirà a costo zero al Borussia Dortmund. I tifosi non hanno preso bene la notizia, sostenendo che il tedesco non debba più giocare fino alla fine del contratto. Della questione ne ha parlato Julian Nagelsmann in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore del Bayern: