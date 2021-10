Bayern Monaco ne fa 5 ma Nagelsmann non è contento: “Potevamo farne 2 o 3 in più…”

Il tecnico sulla forza offensiva dei suoi

Bella vittoria ampia del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen per 5-1. Ma per il tecnico Julian Nagelsmann, ormai immedesimatosi pienamente nel ruolo di mister dei campioni tedeschi, si poteva fare anche di più. Lo dice apertamente dopo il match spiegando come la sua squadra potesse rendere il punteggio ancora più rotondo: "Siamo stati davvero impressionanti nel primo tempo. Avremmo potuto anche segnare due o tre gol in più prima di fare la rete del vantaggio".