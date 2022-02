Bayern Monaco, Neuer nella leggenda: eguagliato record di Kahn

Numeri incredibili per il portiere dei bavaresi

Redazione ITASportPress

I record sono fatti per essere battuti e Manuel Neuer ha tutta l'intenzione di farlo. Il portiere del Bayern Monaco, per ora, si "accontenta" di eguagliare quanto fatto da una leggenda come Oliver Kahn. Sono 310 le vittorie dell'estremo difensore tedesco con il suo club in Bundesliga, l'ultima proprio nella serata di ieri contro il Lipsia. Un risultato che gli permette appunto di pareggiare quello dell'attuale massimo dirigente bavarese.

Lo stesso club ha voluto festeggiare il traguardo raggiunto con una serie di post social: "310 vittorie in Bundesliga per Manuel Neuer che eguaglia così il numero di successi di Oliver Kahn in vetta alla classifica di tutti i tempi". Nel post del Bayern anche un bel fotomontaggio con i due portieri che si salutano in segno di rispetto.

Su Instagram, l'estremo difensore ha a sua volta esultato: "459 partite, 310 vittorie. Per me è un grande onore raggiungere questo traguardo e condividerlo con una leggenda come Oliver Kahn". Il tutto accompagnato da un hastag che non lascia spazio ad interpretazioni #moretocome. Neuer non ha alcuna intenzione di fermarsi qui