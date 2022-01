Bayern Monaco, riscontrata una miocardite a Davies

Problema cardiaco per il giocatore canadese

Arrivano delle brutte notizie per il Bayern Monaco. Il tecnico Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa, annunciando un problema di un suo calciatore. L'allenatore tedesco ha rivelato una miocardite per Alphonso Davies, causata proprio dal Covid: questa patologia causa l'infiammazione del miocardio che è il tessuto muscolare del cuore. Ecco le parole di Nagelsamann: