Bayern Monaco trema: Coman si affida a Zahavi per… raddoppiare stipendio

L'ex Juventus vorrebbe rinnovare a cifre più alte

Pini Zahavi torna ad essere un "incubo" per il Bayern Monaco . Ebbene sì, il potente agente, adesso, se la verdà con la società per conto di Kinglsey Coman con l'obiettivo di trovare un accordo più redditizio per il rinnovo di contratto.

Il calciatore francese da tempo cerca un nuovo accordo che gli riconosca una certa importanza all'interno della squadra tedesca e ha deciso di affidarsi all'uomo che ha già dato "tormento" al Bayern Monaco in diverse occasioni. Il famoso agente, dopo essere riuscito a strappare un rinnovo a suon di milioni per Manuel Neuer e aver di fatto favorito l'addio di David Alaba con approdo quasi certo al Real Madrid, ora potrebbe battere cassa anche per Coman che gli avrebbe affidato il compito di valutare eventuali richieste dal mercato inglese e di trattare il rinnovo con il club campione di Germania. Sul giocatore ex Juventus da tempo si parla di Manchester United anche se resta comunque legato ai bavaresi da un contratto con scadenza nel 2023. Secondo la Bild l'idea di Coman è quella di provare a raddoppiare il suo attuale stipendio.