Bayern, morto Gerd Muller leggenda del calcio tedesco

Con la Germania fu Campione d’Europa nel ‘72 e del mondo nel ‘74: in entrambe le finali segnò le reti decisive. Pallone d’oro nel 1970

Triste Ferragosto per il mondo del calcio e in particolare per quello tedesco. E' morto all'età di 75 snni Gerd Muller bandiera per tanti anni del Bayern e della nazionale teutonica. La notizia è stata data dal club bavarese poco fa visto che Muller si è spento questa mattina nella sua abitazione dove era assistito dalla moglie. Muller era malato di demenza da tempo ma il suo ricordo vivrà in eterno. Gerd era nato il 3 novembre 1945 a Monaco di Baviera, con la Germania Ovest è stato campione d’Europa nel 1972 e del mondo nel 1974, segnando i gol decisivi in entrambe le finali. Con il Bayern Monaco, squadra del quale è il migliore realizzatore di tutti i tempi, vinse 4 campionati tedeschi, 4 coppe nazionali, 1 Coppa delle Coppe, 3 Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel suo palamares anche un Pallone d’oro (1970) e due Scarpe d’oro (1970 e 1972). In 788 incontri, realizzò la bellezza di 730 reti.