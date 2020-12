Bayern, Neuer: “L’infortunio mi ha reso più forte ed è fantastico essere il migliore del 2020 a 34 anni”

Il Bayern Monaco nel 2020 ha fatto piazza pulita di trofei e anche i giocatori sono stati premiati. Il numero uno Manuel Neuer si è riscattato alla grande dopo un infortunio che sembrava aver posto fine alla sua carriera. Il portiere del Bayern è stato premiato come miglior estremo difensore del 2020. Questo il suo commento: “E’ una bella sensazione. Sono molto orgoglioso e felice di questo premio e, naturalmente, sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno votato per me. Devo anche fare un grande ringraziamento ai miei compagni di squadra dell’FC Bayern, non solo ai giocatori, ma anche allo staff tecnico, all’allenatore dei portieri e, naturalmente, a tutti coloro che lavorano con la Nazionale, perché non ho vinto questo premio da solo. Le persone che mi hanno sostenuto, anche loro meritano un grande ringraziamento da parte mia”.

Su cosa significa essere il migliore nel suo ruolo

“Sì, è qualcosa di molto speciale. La posizione del portiere è al centro dell’attenzione di molte persone, perché lì si verificano sempre fatti decisivi. Credo che oggi ci siano tantissimi portieri di livello mondiale. Riuscire ad affermarmi, tornare dopo un infortunio e uscendone più forte, ovviamente tutto ciò è molto speciale alla mia età, vincere questo titolo a 34 anni è fantastico”.

Su cosa lo spinge a essere il migliore

“Penso che l’ambizione e la motivazione di migliorare costantemente ogni giorno nella propria formazione e di non accontentarsi mai. Sono un po’ perfezionista e cerco sempre di dare il mio meglio, il mio meglio per la squadra, e questa è la chiave di tutto”.

Su chi vuole ringraziare per essere arrivato qui

“Essenzialmente la mia famiglia in questi ultimi anni. Mi hanno sempre portato a giocare a calcio quando ero giovane, sostenevano tutto ciò che facevo. È stato così fin da bambino, portato in giro da un posto all’altro. Gestirlo come famiglia non è stato facile, ma sono grato che mi abbiano sempre permesso di giocare a calcio e che mi abbiano sostenuto”.