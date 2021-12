Bayern, preso un giovane talento cinese

Il giovane talento cinese Liu Shaoziyang sarà un nuovo giocatore del Bayern dal 2022, ma non può giocare nè con la Primavera e nè con la seconda squadra in Regionalliga.

Il 1° gennaio 2022, il Bayern Monaco ufficializzerà la firma del giovane portiere cinese Liu Shaoziyang dal club asiatico del Wuhan Three Towns. Il 18enne cinese costerà ai campioni di Germania una cifra intorno al milione di euro, numeri record per l'età del ragazzo. Di recente il giocatore si è allenato con l'U19 e su di lui si è detto soddisfatto e contento l'amministratore delegato Oliver Kahn: "Siamo molto lieti di aver potuto ingaggiare per la prima volta un giocatore cinese nel nostro club, Liu Shaoziyang, dal Wuhan Three Towns FC". Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco tz, i dirigenti del club avrebbero intenzione di prestare il giovane talento all'Austria Klagenfurt per permettergli un maggiore minutaggio, visto che non può giocare nè nella Regionalliga e nè nella Primavera del Bayern da straniero extracomunitario. Questo infatti, è consentito solo ai giocatori provenienti dagli Stati Uniti, Canada e Corea del Sud. Nonostante questo problema, i dirigenti del Bayern Monaco sono convinti che avrà una brillante carriera da giocatore professionista: “Abbiamo avuto Liu da noi per un po' di tempo e si è ambientato già molto bene. Vediamo un gran potenziale in lui".