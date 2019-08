Bayern scatenato: 6-1 al Mainz, prima rete per Perisic

Sei gol per scacciare i fantasmi. Il Bayern Monaco torna a ruggire e a far paura a tutte le dirette concorrenti. La strada verso l’ottavo titolo consecutivo è ancora lunga, ma i segnali provenienti dalla gara contro il Mainz sono piuttosto indicativi. I bavaresi vanno in svantaggio al primo affondo, quando al 6′ Boetius insacca con un preciso colpo di testa. La reazione degli uomini di Niko Kovac è veemente: Alaba sfiora in gol e al 36′ Pavard trova il destro al volo che vale il pareggio. Sul finire del primo tempo lo stesso Alaba infila Muller con una punizione perfetta per il 2-1 a favore del Bayern. Nella ripresa i campioni di Germania dilagano. Al 54′ Perisic segna il primo gol con la nuova squadra grazie ad un preciso colpo di testa. Poi tocca a Coman, Lewandowski e Davies andare in rete, sfruttando le imprecisioni della difesa avversaria. Il Bayern ora fa davvero paura.