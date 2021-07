Bayern, sconfitta contro il Gladbach e Nagelsmann senza vittoria dopo tre match

Negalsmann non è però preoccupato perchè non ha avuto i nazionali

Il Bayern Monaco è stato sconfitto dal Borussia Mönchengladbach per 2-0 nell'amichevole giocata questo pomeriggio all'Allianz Arena. Hannes Wolf e Michael Wentzel hanno realizzato le reti degli ospiti nella ripresa. Per i campioni di Germania è il terzo test senza vittoria e non capitava da molti anni dalle parti di Monaco di Baviera. Nella formazione iniziale, l'allenatore Nagelsmann ha fatto nuovamente affidamento su molti giovani. Serge Gnabry è stato l'unico nazionale reduce da Euro 2020 a tornare in squadra. Il tecnico Julian Nagelsmann non è preoccupato per la terza amichevole senza vittoria e al termine del match ha affermato: "Speravo di vincere una delle partite, ma la preparazione non è ancora finita. Quello che è mancato oggi è stato il gol".