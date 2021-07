Bayern, Zirkzee nuovamente insultato. Salihamidzic lo difende: “Farà carriera enorme”

L'olandese ha chiuso l'account di Instagram dopo gli insulti ricevuti

Un altro gol sbagliato e nuovamente tante critiche e insulti dai tifosi del Bayern per l'attaccante 20enne Joshua Zirkzee. L'olandese aveva fallito clamorosamente una rete contro l'Ajax ed è stato accusato di mancanza di attenzione e scarso impegno. Insulti anche sui social tanto che l'olandese ex Parma ha dovuto chiudere l'account Instagram. Oggi contro il Borussia Moenchengladbach ha sbagliato un gol fatto al 31' del match amichevole e nuovamente dalle tribune dell'Allianz Arena fischi e insulti. "Il ragazzo era molto infastidito dal fatto che non avesse segnato", ha detto il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic a Magenta TV- Questi attacchi verbali sono incredibili. Si è superato ogni limite e per un 20enne è ingiusto tutto questo odio. Avrà una carriera enorme, ha tanto potenziale. Ci prenderemo cura di lui e gli daremo la possibilità di fare bene". Zirkzee piace all'Hellas Verona e quasi sicuramente avrà una nuova opportunità in Serie A.