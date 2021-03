Beckham vuole portare Cristiano Ronaldo all’Inter

Se la Juventus non vincerà lo Scudetto (impresa oggi assai titanica) e dopo essere uscita di scena dalla Champions League sicuramente potrebbe pensare a rinunciare a Cristiano Ronaldo che dopo tre assalti alla coppa delle grandi orecchie fallite. L’ex centrocampista del Manchester United e dell’Inghilterra, David Beckham e ora co-proprietario dell’Inter Miami, ha detto che il club è sempre interessato all’arrivo nella MLS di grandi stelle del calcio. “Quando abbiamo annunciato la creazione dell’Inter Miami, si è sempre parlato di quali giocatori avremmo acquistato, uno tra Ronaldo, Messi o Neymar. Queste discussioni saranno sempre attuali nel nostro club. Non penso che sarà difficile per i calciatori accettare di trasferirsi nel nostro club perché Miami è un posto fantastico e attrae chi di loro ha giocato in Europa”, ha detto Beckham a ESPN. L’inglese ha detto anche che vorrebbe invitare subito l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e l’attaccante del Barcellona Lionel Messi nella sua squadra.