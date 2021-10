Belgio, Courtois: “Sfida con l’Italia per terzo posto Nations League è inutile”

Il portiere deluso dalla sconfitta con la Francia pensa alla sfida per il terzo-quarto posto contro gli Azzurri

C'è grande delusione in casa Belgio dopo la sconfitta contro la Francia nella semifinale di Nations League. Avanti di due reti, i Diavoli Rossi si sono fatti rimontare fino a perdere il match 2-3. Non sono bastati i lampi di Carrasco e Lukaku, alla fine i galletti guidati da Deschamps hanno avuto la meglio e adesso per la squadra di Roberto Martinez ci sarà l'Italia per la finalina del terzo-quarto posto. Una sfida che Thibaut Courtois ritiene "inutile".

NON SERVE - "Nel secondo tempo hanno pressato un po' più in alto. Noi non siamo rimasti calmi con la palla. Abbiamo regalato dei gol facili alla Francia. Peccato", ha commento il portiere del Belgio come riporta RMC Sport. "Non ho rivisto i gol. Ma sul primo, di fronte a giocatori così, è normale che abbiano la classe per farlo in area. Per quanto riguarda il secondo gol, è un peccato questo rigore. Sapevamo che 2-0 non sarebbe bastato contro la Francia". E poi sulla prossima gara: "La partita di domenica contro L'Italia è inutile. Essere 3° nella Nations League è inutile. A cosa serve? Non so perché dobbiamo giocare questa partita", ha detto Courtois.