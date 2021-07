Belgio-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 21 la gara dei quarti di finale degli Europei

Redazione ITASportPress

Belgio-Italia si gioca questa sera, venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21.00 per i quarti di finale di Euro 2020. La formazione di Roberto Martinez sfida gli Azzurri del CT Roberto Mancini per quella che si annuncia una sfida con grande spettacolo. Chi vince affronterà la trionfatrice tra Svizzera e Spagna.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Scelte praticamente decise per entrambi i mister che proveranno a schierare la formazione migliore. Da una parte il Belgio con i dubbi legati alle condizioni di De Bruyne e Eden Hazard, dall'altra l'incertezza su Chiellini e qualche possibile cambio tra centrocampo e attacco. Il CT belga Martinez potrebbe far affidamento su Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Mancini, invece, per la sua Italia, conterà con ogni probabilità su Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Belgio-Italia si gioca venerdì 2 luglio 2021 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania: fischio d'inizio del match previsto alle ore 21:00. La gara, valida per i quarti di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno e Rai Uno HD (numero 501 del digitale terrestre, nonchè su Sky: canali di riferimento dell'emittente satellitare, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport ( 251 del satellite).

Belgio-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it, oltre che su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

La sfida degli Europei tra Belgio e Italia verrà trasmessa anche su NOW: per potersi godere l'ottavo di finale tra i Diavoli Rossi e la Nazionale italiana, occorrerà accedere al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.