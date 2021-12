Bellingham duro dopo il Klassiker: “Arbitrato da uno che truccava le partite…”

Lo sfogo del calciatore del Borussia Dortmund

Cade il Borussia Dortmund nel Klassiker di Germania contro il Bayern Monaco . Ma non sono solo i 5 gol della sfida a far parlare, bensì le polemiche post gara. Infatti, in terra tedesca, è Jude Bellingham, attaccante o centrocampista dei gialloneri, che sta facendo discutere per le sue parole post gara a proposito dell'arbitraggio del direttore Felix Zvayer che ha concesso un calcio di rigore contestato ai bavaresi.

Nel post gara, l'inglesino del Dortmund ha commentato con toni molto duri l'arbitraggio, ai microfoni di Viaplay: "Per me quello non è mai rigore. Avete dato ad un arbitro che - sapete - aveva truccato delle partite il big match della Bundesliga. Cosa vi aspettavate?". Una reazione pesantissima da parte di Bellingham che fa riferimento ad una vicenda del 2005, quando Zwayer venne coinvolto nello scandalo delle partite truccate dall'arbitro Robert Hoyzer. In quell'occasione, Zwayer, assistente di Hoyzer, accettò una mazzetta che lo portò ad essere squalificato per sei mesi.