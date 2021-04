Oggi è un famoso musicista croato e una volta ha battuto Djokovic per 6-0!

L'ex tennista Belosevic ha raccontato un curioso aneddoto su Djokovic, suo ex compagno di allenamento

“Nel 2004 Djokovic mi ha invitato ad allenarmi con lui, ho vinto il primo set per 6-0. Poi è arrivato suo padre e ha smesso di allenarsi”. In pochissimi possono vantare di aver compiuto simili gesta contro Djokovic, numero 1 al mondo. Può farlo GoranBelosevic, 35enne ex tennista, adesso conosciuto come musicista. Un tempo, condivideva il terreno di gioco con Novak e vedeva crescere il suo talento, partita dopo partita.