Benatia si ritira: “Ho realizzato il mio sogno. Lavoro e passione le linee guida”

L'annuncio del difensore marocchino

Medhi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. A 34 anni il difensore marocchino appende gli scarpini al chiodo. Tramite il suo account Instagram, l'ormai ex giocatore del Fatih Karagümrük ha pubblicato una lettera in cui annuncia il suo ritiro: "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto sforzarmi e lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ​​ogni fase della mia carriera. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un calciatore professionista ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di 15 anni di buono e leale servizio al calcio, avendo giocato nelle competizioni più prestigiose, ho deciso di chiudere la mia carriera".