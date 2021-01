Benevento, Foggia: “Mercato? Vogliamo acquistare solo calciatori funzionali”

Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi di mercato della società campana: “Adesso il rischio per una figura come la mia è quello di fare danni – dichiara il direttore sportivo – , se ci sarà la possibilità di fare qualche mossa di mercato la faremo con la necessaria attenzione. Intendiamo acquistare solo calciatori funzionali alle nostre idee. Nel tempo abbiamo costruito delle basi solide e non vogliamo distruggere niente, per questo dobbiamo lavorare con concentrazione”.