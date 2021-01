Benevento, Foggia: “Non possiamo permetterci errori. Inzaghi farà una gran carriera”

Il ds del Benevento Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Torino: “Stiamo svolgendo una mole di lavoro importante – afferma Foggia – , lavoriamo quotidianamente per migliorarci. La Serie A non ti permette errori, soprattutto per una squadra come la nostra. Inzaghi? Lavora bene a livello mentale e tecnico. È stato ingiustamente etichettato come difensivista, invece è una allenatore in grado di modificare il suo credo in base agli eventi. È un allenatore moderno, farà una grandissima carriera. Mercato? Vogliamo solo giocatori funzionali, Llorente e Cutrone ci piacciono”.