Benevento, Glik: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni. L’assenza di CR7 non mi ha fatto piacere”

È un Kamil Glik ancora carico quello che analizza con lucidità il pareggio tra Benevento e Juventus: “Dobbiamo essere sempre compatti e duri – spiega il polacco a Sky -, possiamo salvarci e toglierci delle soddisfazioni. Giocare contro la Juve per me è una partita diversa, al Toro ho passato cinque anni bellissimi ed è sicuramente un match speciale. Oggi però sono un calciatore del Benevento e devo guardare a ciò che faccio con questa maglia”. Poi sull’assenza di Cristiano Ronaldo:” Mi dispiaceva l’assenza di CR7, a me piacciono le sfide e voglio affrontare i migliori al mondo, non mi ha fatto molto piacere il non vederlo in campo”.