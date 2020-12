Benevento, Inzaghi: “Annata straordinaria, non era facile battere 8 record. Scudetto? Dico…”

Filippo Inzaghi, mister del Benevento, ha parlato dell’annata della sua squadra: “Per noi è stata una stagione unica ed irripetibile anche se ci è mancato l’affetto della gente. Battere 8 record in Serie B non è roba da tutti. Fuori dal campo invece è stato tutto da dimenticare. L’oscar dell’allenatore? Lo darei sia a mio fratello che a Pioli, trovo che abbiano fatto un grande lavoro e meritano i migliori riconoscimenti. Scudetto? La Juve lotterà sempre, così come Roma e Napoli ma vedo l’Inter favorita, inoltre giocherà solo una competizione”.