Benevento, Inzaghi: “Continuando a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni. Temevo il Parma”

Nonostante le poche emozioni, il Benevento sfodera un’altra prestazione interessante al Tardini. È dello stesso avviso Pippo Inzaghi: “Sono molto contento, prima della partita non cercavo scuse ma avevamo 7-8 assenti importanti, non volevamo regalare la partita al Parma, era un match che temevo e invece non abbiamo subito un tiro in porta. Veniamo dalla B ma ci stiamo facendo valere su ogni campo”. Poi sui problemi a centrocampo: “Ho schierato Ionita davanti alla difesa perchè sapevo che sarei andato sul sicuro, sta crescendo anche Improta”. Poi sul calcio espresso: “Continuando a giocare in questo modo possiamo toglierci delle soddisfazioni, anche se i 3 punti di oggi avrebbero potuto darci slancio”. Inzaghi poi svela di aver temuto la fisicità del Parma: “Quando ho visto uscire dallo spogliatoio Bruno Alves ed Hernani ci ho fatto caso e sapevo che sarebbe stata un problema la loro fisicità. Cosa è cambiato dopo lo Spezia? Abbiamo subito delle critiche eccessive, quando perdi 2-3 partite su 45 ci sta che dia fastidio ma questi giocatori non meritano di essere attaccati, avevamo già fatto delle buone prestazioni. Ce la siamo giocata con tutti ma non dobbiamo mai abbassare il livello, abbiamo sbagliato solo con lo Spezia”. Poi su Ibra: “È un grande, il mio rammarico è quello di non averci potuto giocare insieme troppo tempo perchè mi sono rotto il crociato”.