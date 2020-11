Benevento, Inzaghi: “Juventus senza Ronaldo ma c’è Dybala. La foto chiesta a Maradona a Istanbul…”

Domani non sarà facile ripetere lo stesso risultato dell’ottavo turno quando il Benevento si è imposto a Firenze. La squadra di Inzaghi in casa domani alle 18 ospiterà la Juventus che vuole i tre punti come ha chiesto Pirlo alla vigilia. Inzaghi presenta la sfida contro i campioni d’Italia: “Per fare qualcosa contro una squadra del genere non devi sbagliare niente, devi sperare che loro siano in giornata storta. La Juve ha tantissimi grandi giocatori, gli manca Ronaldo e gioca Dybala. Giochiamo contro una delle migliori squadre d’Europa”. Filippo Inzaghi ha le idee chiare in vista della partita che vedrà il suo Benevento opposto ai bianconeri di Andrea Pirlo nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A (sabato 28 novembre alle 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). “Dovremo fare una grande partita sotto i punti di vista per poter sperare in qualcosa – riporta Sport.Sky.it- – questi ragazzi li alleno da 48 partite e raramente hanno sbagliato l’atteggiamento”. Non manca nelle parole di Inzaghi un ricordo di Maradona: “Diego era il Dio del calcio, sono quei giocatori che non hanno bandiere. Siamo stati tutti suoi tifosi. Con me è sempre stato speciale. Tutte le volte che l’ho incontrato, anche se non lo conoscevo di persona, è sempre stato affettuoso”. Lo dimostra un aneddoto: “Mi ha rincuorato dopo la finale persa dal Milan contro il Liverpool a Istanbul, in tribuna. Io mi dissi: ‘Maradona mi rincuora e nemmeno mi conosce, così gli chiesi una foto’. Sinceramente non sembra vero parlare della sua scomparsa, l’affetto che stiamo vedendo in queste ore è qualcosa di incredibile”.