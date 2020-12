Benevento, Inzaghi: “La mia squadra mi sta regalando soddisfazioni incredibili, abbiamo giocato alla pari con la Lazio”

L’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, analizza ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto nel match contro la Lazio: “Non posso dire niente a questi ragazzi, sono fantastici e mi stanno regalando delle soddisfazioni incredibili. Giocarsela alla pari con squadre come Lazio e Juventus mi rende orgoglioso, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così, stiamo andando oltre le mie aspettative. Il calcio ha regalato tante gioie a me e mio fratello, oggi le emozioni erano veramente tante. Il gol subito? Quando prendi una rete così non hai niente da rimproverarti, Immobile è uno degli attaccanti italiani più forti e la Lazio è tra le sedici squadre migliori in Europa. Ciro? Probabilmente gli avevano fatto credere di essere meno forte di quello che è in realtà”.