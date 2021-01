Benevento, Inzaghi: “Non si possono regalare certi gol al Milan. Partite come questa ci faranno crescere”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Milan: “Siamo soddisfatti della prestazione, quella di oggi mi ha ricordato la partita contro il Sassuolo, quando crei tanto devi fare gol. Da un altro punto di vista siamo rammaricati perchè avremmo meritato di più, ma ci siamo trovati davanti il miglior portiere del campionato. Sappiamo da dove arriviamo, partite come quella di oggi ci faranno crescere ma non possiamo regalare dei gol al Milan. I miei ragazzi stanno dando tantissimo, le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Mercato? Vogliamo salvaguardare questo gruppo ma se possiamo migliorarci lo faremo, specialmente in attacco”.