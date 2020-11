Benevento, Inzaghi: “Potevamo anche vincerla. Abbiamo la fame giusta per restare in A”

È un Inzaghi sorridente quello che analizza il pareggio con la Juventus: “Non ho più parole per descrivere il lavoro di questi ragazzi da quando sono arrivato qui – spiega Inzaghi a Sky – , siamo arrivati dai tosti campi di B a lottare con la Juventus. Peccato perchè con un po’ di precisione potevamo anche vincere il match, questi ragazzi meritano di passare serate come questa. Quando fai risultato con la Juve ti deve andare bene tutto, abbiamo chiuso con Improta terzino e questo la dice lunga. Con Maggio ho corso qualche rischio ma non avevo altri cambi, siamo mancati a volte nell’ultimo passaggio. Dopo Firenze abbiamo dato una nuova risposta, sapevo che potevamo valerci anche in Serie A. Abbiamo sbagliato solo una partita, quella con lo Spezia, forse avevamo abituato tutti troppo bene”. Inzaghi poi ripercorre le tappe della sua giovane carriera di allenatore: “Non mi va di prendermi meriti, io mi sono fatto il mazzo e sono andato in Lega Pro per riprendermi la Serie A, me la sono sudata. Pensare di fare tutti i record dell’anno scorso era improponibile”. Poi sulle gare con le altre big: “Con Roma e Napoli meritavamo di più nonostante le sconfitte. Ci sono tante squadre più forti di noi ma abbiamo la fame giusta, vedere i dirigenti e il presidente soddisfatti è una grande gioia”. L’ex allenatore del Milan poi non nasconde i segreti che hanno reso redditizio il suo lavoro al Benevento: “Qui ho avuto tempo di lavorare, ho fatto la squadra insieme al presidente e sono stato appoggiato, alla fine la differenza però la fanno sempre i calciatori”.