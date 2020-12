Benevento, Inzaghi: “Settimana difficile, siamo in emergenza. Il Parma non è una squadra da salvezza”

L’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, presenta la sfida con il Parma, prevista per domenica alle 15. L’ex tecnico del Bologna è partito dalla complicata settimana vissuta dal suo club, nonostante l’ultima gara abbia regalato il prestigioso pareggi con la Juventus: “Non è stata una settimana facile – spiega Inzaghi nella conferenza di vigilia – purtroppo siamo in emergenza. Non mi piace aggrapparmi alle scuse e agli alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e a loro si aggiungono gli infortuni di Caldirola e Maggio. Chiunque abbia giocato fino ad oggi però ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo”. Poi su un possibile cambio di modulo: “Non è quello a fare la differenza”.

“IL PARMA NON È SOLO GERVINHO”

Poi Inzaghi si sposta sull’analisi del Parma: “l Parma non è solamente Gervinho, hanno una rosa importante e non credo che sia uno scontro diretto, penso che faranno un campionato diverso dal nostro e non credo che siano in lotta per salvarsi. Sono in ripresa, Liverani è un grande allenatore e hanno valori, soprattutto in centrocampo e in attacco, non c’entrano nulla per le zone basse della classifica. Sarà meglio anche per noi, vuol dire che ci sarà una rivale in meno per salvarsi”. L’ex attaccante del Milan torna a parlare del suo primo gol segnato in A, quando vestiva proprio la maglia dei ducali: “Quella rete fu qualcosa di singolare. Ogni volta che in carriera ho segnato, ho sempre esultato come un pazzo. Invece, dopo il mio primo gol in serie A, sono rimasto praticamente impassibile perché lo realizzai contro la squadra della mia città “(Piacenza ndr).