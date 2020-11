Benevento, Lapadula: “È stato facile trovare l’accordo con questo club. Il Covid…”

Un avvio di stagione tra alti e bassi per Lapadula, che dalla scorsa estate veste la maglia del Benevento. L’attaccante, reduce da una storica convocazione con il Perù, ha raccontato i motivi che lo hanno portato a scegliere la piazza campana.

“FACILE SCEGLIERE IL BENEVENTO”

“A Lecce abbiamo fatto un buon campionato, sarebbe stato bello coronare tutto con la salvezza ma all’ultima giornata non ce l’abbiamo fatta” – dichiara l’ex centravanti del Milan – . Sono ripartito da Benevento, conquistato dalla voglia della società di togliersi delle belle soddisfazioni. Ho percepito da subito delle sensazioni positive, in serie B hanno fatto un campionato eccellente ed è stato semplice trovare un accordo. Lapadula poi parla degli stadi vuoti: “L’assenza del pubblico pesa tantissimo, nel calcio il tifo è protagonista e non semplice spettatore. Vorremmo rivedere presto gli stadi di A completamente pieni, ma anzitutto battiamo questo maledetto Covid”.