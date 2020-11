Benevento, Montipò: “Abbiamo concesso poco a Fiorentina e Juventus. Possiamo giocarcela con tutti”

Il Benevento prosegue la striscia positiva, così dopo la prestigiosa vittoria di Firenze strappa un punto alla Juventus di Pirlo. Ad essere protagonista è ancora una volta il portiere dei campani Montipò, che in almeno due occasioni ha negato il vantaggio ai bianconeri: “Ringrazio le persone che mi stanno facendo i complimenti, inizialmente ho commesso qualche errore dettato anche dalla necessità di capire la differenza di categoria – spiega il portiere del Benevento ai microfoni di Sky – . Oggi tutta la squadra è cresciuta molto, la sosta ci ha consentito di lavorare sulla fase di non possesso e di ricompattarci. I terzini e i centrocampisti centrali ci danno una grossa mano, stiamo soffrendo meno e abbiamo concesso veramente pochissimo a due squadre di livello come Fiorentina e Juventus. Nelle prime giornate abbiamo fatto delle prestazioni di qualità, ma prendevamo gol troppo facilmente. Oggi è un Benevento che ha intrapreso la strada giusta per conquistare l’obiettivo salvezza”

Il portiere di Inzaghi poi torna a parlare della partita persa contro lo Spezia: “È stato il primo vero scontro diretto della stagione e abbiamo pagato l’aspetto mentale – spiega l’estremo difensore – . Conquistare 4 punti contro Fiorentina e Juventus deve darci la consapevolezza necessaria per affrontare ovunque, a testa alta e senza paura”.