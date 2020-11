Benevento, Montipò: “Non era facile vincere a Firenze. Sfidare la Juve è un sogno che si realizza”

Il Benevento, anche un po’ a sorpresa, è uscito col bottino pieno dal Franchi dopo la gara con la Fiorentina. “Non era affatto facile portare a casa punti preziosi – spiega il portiere del Benvento Montipò – è stata una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché abbiamo mostrato una compattezza importante, quella vista in serie B. Al Franchi abbiamo subito solo un tiro in porta contro una grande squadra e questo fa molto piacere. La difesa è contenta di questo piccolo traguardo del clean sheet perché venti gol incassati in sette partite sono tanti” – dichiara il portiere dei campani a Ottogol – . Il portiere torna a parlare del tonfo con lo Spezia: “Peccato per la sconfitta con lo Spezia perché abbiamo sbagliato contro una diretta concorrente per la salvezza. Non siamo proprio entrati in campo. La risposta alla debacle è arrivata attraverso il lavoro”. Ad attendere al varco il Benevento ci sarà la sfida con la Juventus: “E’ un sogno che si avvera giocare partite del genere. Il nostro atteggiamento con la Juventus non cambierà, dovrà essere come quello visto a Firenze perché ci ha aiutato di più in fase difensiva”.