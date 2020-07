Benevento, sfumato Remy ora l’obiettivo è un altro ex Chelsea

Dopo la promozione in Serie A il Benevento di Vigorito sogna una campagna acquisti di tutto rispetto. La società campana aveva di fatto chiuso per l’arrivo dell’ex Chelsea Loic Remy, ma un problema riscontrato durante le visite mediche ha bloccato l’affare. Ecco quindi che la squadra neo promossa ha cambiato obiettivo.

BENEVENTO, TENTAZIONE STURRIDGE

La nuova tentazione in casa Benevento si chiama Daniel Sturridge. A riportare la notizia è il Daily Mail che ha parlato di un concreto interesse per l’attaccante inglese. Lo stesso presidente Vigorito ha parlato: “Avere Sturridge sarebbe un onore per tutti i club italiani”. Dall’Inghilterra ancora non filtrano indiscrezioni riguardo le cifre dell’affare, ma dopo l’esperienza con il Trabzonspor vuole cercare il riscatto nell’Europa che conta e il Benevento è pronto ad aprire le sue porte.