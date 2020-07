Benevento, tutto su Glik: rilancio al Monaco per avere il centrale ex Palermo e Torino

Il Benevento è scatenato sul mercato. La squadra allenata da Filippo Inzaghi dopo la promozione sta pensando ad una rosa importante per affrontare al meglio la prossima annata in Serie A. Tani i nomi accostati alle Streghe come quello del difensore Kamil Glik per il quale potrebbero esserci novità importanti.

Benevento: rilancio per Glik

Continua il pressing del Benevento sul Monaco per il centrale ex Palermo e Torino Glik. La trattativa fra le Streghe e il club del Principato potrebbe aver vissuto una brusca accelerata nelle scorse ore. Come scrive Il Mattino, infatti, la società del presidente Vigorito ha alzato l’offerta al club francese per l’acquisto del cartellino del calciatore e adesso rimane in attesa di una risposta. Sul piatto una proposta da circa tre milioni di euro. Cifra importante per il Benevento. Vedremo se sarà abbastanza per convincere la ricca società di Ligue 1.

