Benevento, Vigorito: “Alcuni ci davano retrocessi prima di partire. Iago Falque? Ci serve come il pane”

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Se guardo il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno, qualcuno ci dava già retrocessi prima di partire mentre oggi ci ritroviamo in una posizione di classifica che ci consente di stare piuttosto tranquilli. Forse ci eravamo illusi di soffrire di meno, ma la A è questa e non bisogna mai abbassare la guardia. Oggi mi aspetto che la squadra torni ai livelli mostrati nei mesi precedenti. Iago Falque? Non lo abbiamo quasi mai avuto a disposizione, ora spetta a lui tornare a giocare come sa. E’ un giocatore che ci serve come il pane”.